Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Хезболла» вкрала відео в ЗСУ із знищенням танка, щоб показати «перемоги» над Ізраїлем

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Хезболла» вкрала відео в ЗСУ із знищенням танка, щоб показати «перемоги» над Ізраїлем
Бойовики в Лівані видали відео ЗСУ за своє
фото з відкритих джерел

Бойовики «Хезболли» показали начебто своє відео із підбиттям танка, яке виявилось українським

Ліванська організація «Хезболла» використала кадри з війни в Україні, щоб продемонструвати свої «перемоги» над ізраїльською армією. Зокрема, йдеться про відео, яке показує «знищення ізраїльського танка». Це відео було опубліковане в Twitter інформаційним агентством АрміяInform 8 жовтня минулого року. Підробку виявив французький OSINT-канал Random Debunk​.

Відео, яке «Хезболла» опублікувала як «знищення ізраїльського танка», насправді є кадрами з дрону, знятих під час російсько-української війни. Цей фрагмент показує, як протитанковий підрозділ 66-ї окремої механізованої бригади знищив російський бойовий танк Т-90 «Прорив» поблизу Лиману на Донбасі​.

OSINT (англ. Open Source Intelligence) – це розвідка, що базується на інформації з відкритих джерел, яка використовується для збору військових, політичних, економічних та інших даних в інтернеті.

Варто зазначити, що поширення фейкових новин і підтримка їх старими відео, зокрема тих, що стосуються противника, є типовою тактикою російської пропаганди. Нещодавно російські ЗМІ намагалися представити російські танки як «кладовище знищеної української бронетехніки», хоча насправді це була російська техніка, захоплена Збройними Силами України.

Конфлікт в Лівані

У жовтні 2024 року конфлікт між Ізраїлем та ліванським угрупованням «Хезболла» загострився, призводячи до численних обстрілів та жертв. Після низки нападів, включаючи вбивство лідера «Хезболли» Хасана Насраллаха, ізраїльські сили здійснили потужні авіаудари по південному Бейруту, завдаючи значних втрат угрупованню.

Протягом останніх тижнів, ситуація на кордоні загострилася, ізраїльська армія проводила наземні операції в Лівані, у відповідь на обстріли з боку «Хезболли». Під час цих операцій ізраїльські сили зазнали втрат, а загалом близько 46 осіб було вбито внаслідок обстрілів за короткий період. У відповідь «Хезболла» стверджувала, що завдала ударів по ізраїльських танках і змусила їх відступити з деяких позицій.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

До слова, Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони здійснили чергову евакуацію громадян, які перебували в Лівані. 

Також стало відомо, що миротворці Організації Об'єднаних Націй, що діють на півдні Лівану, продовжують виконувати свої обов'язки попри складні умови в регіоні. Раніше Ізраїль закликав до їх переведення через військову операцію, яку він проводить у цьому районі. 

Читайте також:

Теги: розвідка Ізраїль армія танки відео конфлікт Ліван ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міхаель Бродський заявив, що з боку ізраїльських компаній є інтерес до відновлення України
Який ізраїльський досвід зіграє ключову роль у відновленні України: відповідь посла
3 жовтня, 22:10
Радник з національної безпеки відмовився розповісти, які наслідки очікують Іран за напад на Ізраїль
Білий дім пригрозив наслідками за напад Ірану на Ізраїль
2 жовтня, 10:29
Ізраїль стирає «червоні лінії»
Що продемонструвала загибель генсека руху «Хезболла» Хасана Насралли?
30 вересня, 20:20
Tik-Tok несе загрозу користувачам в Україні
Представниця РНБО заявила, що TikTok несе більше загроз ніж Telegram
27 вересня, 22:20
72-га ОМБр майже два роки захищає одне й те саме прифронтове місто від сил противника, які завжди переважають
Forbes: 72-га бригада у Вугледарі опинилася під загрозою оточення
24 вересня, 08:34
Продовжуються бої на російсько-українському фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року
24 вересня, 00:11
На Київщині працювали сили ППО
Влада повідомила про наслідки нічної атаки на Київщину
22 вересня, 09:39
Сирійці, які брали участь у війні Росії проти України
Сирійські найманці РФ в Україні: розвідка розповіла, чому їх поменшало
17 вересня, 10:55
Компанія H2OLL запустила свою першу повну систему виробництва води з повітря в Ізраїлі
Ізраїльський стартап першим у світі запустив систему, яка добуває воду з повітря
17 вересня, 09:37

Політика

Орбан пригрозив Бельгії: причина
Орбан пригрозив Бельгії: причина
Президент Аргентини взяв промову для виступу в ООН з відомого серіалу
Президент Аргентини взяв промову для виступу в ООН з відомого серіалу
Північна Корея передає Росії майже 3 млн боєприпасів на рік – The Times
Північна Корея передає Росії майже 3 млн боєприпасів на рік – The Times
«Хезболла» вкрала відео в ЗСУ із знищенням танка, щоб показати «перемоги» над Ізраїлем
«Хезболла» вкрала відео в ЗСУ із знищенням танка, щоб показати «перемоги» над Ізраїлем
Росія хоче зірвати президентські вибори у Молдові: названо мету
Росія хоче зірвати президентські вибори у Молдові: названо мету
Як країни НАТО могли б запобігти вторгненню РФ в Україну? Зізнання Столтенберга
Як країни НАТО могли б запобігти вторгненню РФ в Україну? Зізнання Столтенберга

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
49K
Обшуки в голови Хмельницької МСЕК та її сина: облрада зробила заяву
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2024
7421
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7380
Зеленський відвідав Сумщину та назвав мету візиту
5365
Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася

Новини

РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Сьогодні, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Вчора, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua