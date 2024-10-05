«Хезболла» вкрала відео в ЗСУ із знищенням танка, щоб показати «перемоги» над Ізраїлем

Бойовики в Лівані видали відео ЗСУ за своє

Бойовики «Хезболли» показали начебто своє відео із підбиттям танка, яке виявилось українським

Ліванська організація «Хезболла» використала кадри з війни в Україні, щоб продемонструвати свої «перемоги» над ізраїльською армією. Зокрема, йдеться про відео, яке показує «знищення ізраїльського танка». Це відео було опубліковане в Twitter інформаційним агентством АрміяInform 8 жовтня минулого року. Підробку виявив французький OSINT-канал Random Debunk​.

Відео, яке «Хезболла» опублікувала як «знищення ізраїльського танка», насправді є кадрами з дрону, знятих під час російсько-української війни. Цей фрагмент показує, як протитанковий підрозділ 66-ї окремої механізованої бригади знищив російський бойовий танк Т-90 «Прорив» поблизу Лиману на Донбасі​.

Ukrainian soldiers are achieving excellent results in ridding our land of Russian tanks.

In just four days, the 66th Mechanized Brigade's anti-tank system operators destroyed 25 enemy tanks, including a T-90, in the Lyman direction. pic.twitter.com/p5cbtzBz0Z — ArmyInform 🇺🇦 (@armyinformcomua) October 8, 2023

OSINT (англ. Open Source Intelligence) – це розвідка, що базується на інформації з відкритих джерел, яка використовується для збору військових, політичних, економічних та інших даних в інтернеті.

Варто зазначити, що поширення фейкових новин і підтримка їх старими відео, зокрема тих, що стосуються противника, є типовою тактикою російської пропаганди. Нещодавно російські ЗМІ намагалися представити російські танки як «кладовище знищеної української бронетехніки», хоча насправді це була російська техніка, захоплена Збройними Силами України.

Конфлікт в Лівані

У жовтні 2024 року конфлікт між Ізраїлем та ліванським угрупованням «Хезболла» загострився, призводячи до численних обстрілів та жертв. Після низки нападів, включаючи вбивство лідера «Хезболли» Хасана Насраллаха, ізраїльські сили здійснили потужні авіаудари по південному Бейруту, завдаючи значних втрат угрупованню.

Протягом останніх тижнів, ситуація на кордоні загострилася, ізраїльська армія проводила наземні операції в Лівані, у відповідь на обстріли з боку «Хезболли». Під час цих операцій ізраїльські сили зазнали втрат, а загалом близько 46 осіб було вбито внаслідок обстрілів за короткий період. У відповідь «Хезболла» стверджувала, що завдала ударів по ізраїльських танках і змусила їх відступити з деяких позицій.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

До слова, Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони здійснили чергову евакуацію громадян, які перебували в Лівані.

Також стало відомо, що миротворці Організації Об'єднаних Націй, що діють на півдні Лівану, продовжують виконувати свої обов'язки попри складні умови в регіоні. Раніше Ізраїль закликав до їх переведення через військову операцію, яку він проводить у цьому районі.