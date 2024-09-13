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Уряд назвав кількість спортивних споруд в Україні, знищених у результаті російської агресії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Уряд назвав кількість спортивних споруд в Україні, знищених у результаті російської агресії
Знищений росіянами велокомплекс у Лимані
фото: Донецька ОДА

Експерт зазначив, що наразі необхідно понад $300 млн на відновлення спортивної інфраструктури

В Україні зруйновано чи пошкоджено 523 спортивних об'єкти через повномасштабну війну Росії проти України. Про це сказав речник Міністерства молоді та спорту України Сергій Биков під час круглого столу в «Укрінформі».

«Станом на сьогодні, за останніми підрахунками, 523 спортивних об'єкти по всій країні пошкоджено або зруйновано вщент. Серед останніх об'єктів – Харківський палац спорту, на території якого було влучання шести ракет. На жаль, поки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кількість спортивних об'єктів, які нищаться і руйнуються ворогом, постійно зростає», – сказав Биков.

За його словами, поки триває повномасштабна війна, будувати великі інфраструктурні об'єкти докорінно неправильно. Він зазначив, що перш за все необхідно скоординувати гроші на безпеку і оборону, адже захищає нас зброя.

Биков зазначив, що наразі необхідно понад $300 млн на відновлення спортивної інфраструктури. Водночас він підкреслив, що будь-яка цифра сьогодні є «досить маніпулятивною», оскільки є кілька підходів до оцінки збитків.

Нагадаємо, відомий український паверліфтер і стронгмен Олександр Білоконь загинув на війні проти російських окупантів

Раніше у боях за Україну загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач.

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Теги: війна росія обстріл

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