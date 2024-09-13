Джон Кірбі повідомив, чи змінили США свою позицію щодо глибоких ударів по території Росії

Кірбі зазначив, що США серйозно сприйняли попередження російського диктатора Володимира Путіна

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не планують змінювати свою позицію щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії. Про це повідомляє Reuters.

«Наша позиція щодо надання Україні ракет дальнього радіуса дії для використання всередині Росії не змінилася», – сказав Кірбі.

Радник зазначив, що США серйозно сприйняли попередження російського диктатора Володимира Путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим у конфлікт, якщо Україна атакуватиме західними ракетами далекого радіусу Росію.

«Це не риторика, яку ми не чули від нього раніше. Він, очевидно, довів здатність до агресії... Так, ми сприймаємо ці коментарі серйозно», – наголосив Кірбі.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

До слова, західні партнери продовжать задовольняти пріоритетні потреби України, надаючи їй військову допомогу, але й працюють, щоб допомогти Україні розбудовувати свою довгострокову безпеку. Про це на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Він зазначив, що група почула заклик президента Володимира Зеленського, який брав участь в засіданні, до збільшення безпекової допомоги Україні.