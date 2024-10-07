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Розвідка вивела з ладу російський тральщик «Олександр Обухов» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Розвідка вивела з ладу російський тральщик «Олександр Обухов» (відео)
«Обухов» є другим знешкодженим кораблем балтійського флоту збройних сил РФ за останні пів року
фото з відкритих джерел

Корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування

Українська розвідка вивела з ладу ще один російський корабель – тральник балтійського флоту «Олександр Обухов». Про це повідомляє Головне управління розвідки.

За даними розвідки, корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування. Однак він зазнав важких пошкоджень – через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода.

«Тепер російський тральник став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою – пошкоджений двигун М-503 доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний», – йдеться в повідомленні.

Тральник у липні проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург. Варто нагадати, що це вже не перший виведений з ладу російський тральник – у квітні 2024-го внаслідок операції розвідки «Рибалка» було виведено з ладу ракетний катер «Серпухов».

Нагадаємо, у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Як повідомлялося, на поромі перебувало 30 цистерн з пальним та п'ятеро членів екіпажу.

До слова, військовий моряк на псевдо Гога на території РФ підпалив ракетний корабель «Серпухов». Він називає себе етнічним українцем і стверджує, що з першого дня повномасштабної агресії РФ відкрито виступав проти вторгнення, через що командування навіть направляло його до психіатра.

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Теги: росія корабель розвідка ГУР

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