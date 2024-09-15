Контратака російських військових на Курщині: з'явилися супутникові знімки

Між 7 та 14 вересня російські військові збудували нову понтонну переправу

Росія збудувала нову понтонну переправу в селі Званне

З'явилися перші супутникові знімки Глушківського району Курської області після початку російського контрнаступу. Їх оприлюднило Радіо Свобода.

На фото видно, що між 7 та 14 вересня російські військові збудували нову понтонну переправу в селі Званне та відновили ще одну на колишньому місці, між селами Званне та Глушкове.

Видання пише, що за півтора кілометра на південь від цієї відновленої переправи на знімку за 14 вересня можна побачити сліди масивної пожежі.

Нагадаємо, під час Курської операції, яку Сили оборони України проводять на території держави-агресорки, підрозділи українських військ зайняли ще два населених пункти.

14 вересня також стало відомо, що українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території.

За словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.