Депутат Бундестагу назвав умову, за якої Україна має сідати за стіл переговорів із Росією

Вагенер пригадав Мінські угоди, а саме, що вони укладалися в «дуже складній політичній ситуації». За його словами, це приклад того, як не повинно бути і як не повинна працювати угода

«Чесні переговори будуть тільки тоді, коли Росія буде боятися»

Метою військової підтримки України має бути те, щоб наша держава була якомога сильнішою в момент переговорів. Тому що чесні переговори будуть тільки тоді, коли Росія боятиметься, що вона не зможе досягти своїх цілей у військовому плані. Таку думку в інтервʼю «Главкому» виразив Робін Вагенер, депутат Бундестагу від Союзу «90/Зелені», який входить в урядову більшість у нинішньому складі парламенту.

Вагенер зазначає, що на цей час війна йде за повне відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а це відновлення усіх міжнародно визнаних кордонів України, і в цьому, на його переконання, немає жодних сумнівів.

«І це також те, що Бундестаг дуже чітко дав зрозуміти в деяких ухвалених резолюціях: ми підтримуємо Україну в її боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності. І коли йдеться про суверенітет України, то тут не йдеться про нашу думку», – наголосив депутат.

Також Вагенер прокоментував нещодавну заяву міністра закордонних справ Польщі про те, що у Криму може бути проведений так званий референдум, під егідою ООН. Німецький політик зазначив, що у цьому питанні йому цікаво те, якою буде позиція України в кінцевому підсумку.

«Це ж не ми (будемо вирішувати – «Главком»). Ми повинні підтримувати вас у вашій боротьбі й ми це робимо. Але врешті-решт, в якийсь момент це буде українське рішення, де і який компроміс у цьому питанні буде можливим, чи неможливим: чи це питання референдуму, чи ще чогось», – підкреслив німецький депутат.

У контексті цього, Вагенер пригадав Мінські угоди, а саме, що вони укладалися в «дуже складній політичній ситуації». За його словами, це приклад того, як не повинно бути і як не повинна працювати угода.

«Тому я завжди кажу, що якщо ми хочемо вести будь-які переговори, ми повинні дати можливість Україні бути в кращій військовій позиції, тому що чесні переговори будуть тільки тоді, коли Росія буде боятися, що вона не зможе досягти своїх цілей у військовому плані. У контексті міжнародного права і Гельсінських угод (Гельсінські угоди започаткували Організацію з безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ – «Главком»), які ми маємо в Європі, у нас не повинно бути прецеденту, що можна насильницьким шляхом загарбати частину країни», - наголосив політик.

Вагенер додав, що для нього має значення лише позиція України, а саме: повернення усіх територій, включно з Кримом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН. Згодом Глава МЗС Польщі прокоментував свою скандальну заяву.

Нещодавно стало відомо, що Китай разом із країнами Глобального Півдня створив платформу «Друзів миру». Мета ініціативи полягає у тому, щоб терміново розпочати мирні переговори для припинення війни в Україні.

Також президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні продовжуватиметься ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм – мирним врегулюванням наявної лінії фронту.