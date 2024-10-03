Головна Світ Політика
search button user button menu button

Депутат Бундестагу назвав умову, за якої Україна має сідати за стіл переговорів із Росією

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Депутат Бундестагу назвав умову, за якої Україна має сідати за стіл переговорів із Росією
Вагенер пригадав Мінські угоди, а саме, що вони укладалися в «дуже складній політичній ситуації». За його словами, це приклад того, як не повинно бути і як не повинна працювати угода
фото з відкритих джерел

«Чесні переговори будуть тільки тоді, коли Росія буде боятися»

Метою військової підтримки України має бути те, щоб наша держава була якомога сильнішою в момент переговорів. Тому що чесні переговори будуть тільки тоді, коли Росія боятиметься, що вона не зможе досягти своїх цілей у військовому плані. Таку думку в інтервʼю «Главкому» виразив Робін Вагенер, депутат Бундестагу від Союзу «90/Зелені», який входить в урядову більшість у нинішньому складі парламенту.

Вагенер зазначає, що на цей час війна йде за повне відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а це відновлення усіх міжнародно визнаних кордонів України, і в цьому, на його переконання, немає жодних сумнівів.

«І це також те, що Бундестаг дуже чітко дав зрозуміти в деяких ухвалених резолюціях: ми підтримуємо Україну в її боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності. І коли йдеться про суверенітет України, то тут не йдеться про нашу думку», – наголосив депутат.

Також Вагенер прокоментував нещодавну заяву міністра закордонних справ Польщі про те, що у Криму може бути проведений так званий референдум, під егідою ООН. Німецький політик зазначив, що у цьому питанні йому цікаво те, якою буде позиція України в кінцевому підсумку.

«Це ж не ми (будемо вирішувати – «Главком»). Ми повинні підтримувати вас у вашій боротьбі й ми це робимо. Але врешті-решт, в якийсь момент це буде українське рішення, де і який компроміс у цьому питанні буде можливим, чи неможливим: чи це питання референдуму, чи ще чогось», – підкреслив німецький депутат.

У контексті цього, Вагенер пригадав Мінські угоди, а саме, що вони укладалися в «дуже складній політичній ситуації». За його словами, це приклад того, як не повинно бути і як не повинна працювати угода.

«Тому я завжди кажу, що якщо ми хочемо вести будь-які переговори, ми повинні дати можливість Україні бути в кращій військовій позиції, тому що чесні переговори будуть тільки тоді, коли Росія буде боятися, що вона не зможе досягти своїх цілей у військовому плані. У контексті міжнародного права і Гельсінських угод (Гельсінські угоди започаткували Організацію з безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ – «Главком»), які ми маємо в Європі, у нас не повинно бути прецеденту, що можна насильницьким шляхом загарбати частину країни», - наголосив політик.

Вагенер додав, що для нього має значення лише позиція України, а саме: повернення усіх територій, включно з Кримом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН. Згодом Глава МЗС Польщі прокоментував свою скандальну заяву.

Нещодавно стало відомо, що Китай разом із країнами Глобального Півдня створив платформу «Друзів миру». Мета ініціативи полягає у тому, щоб терміново розпочати мирні переговори для припинення війни в Україні. 

Також президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні продовжуватиметься ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм – мирним врегулюванням наявної лінії фронту.

Читайте також:

Теги: Крим суверенітет Україна референдум Бундестаг війна Мінські угоди депутат Німеччина росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці у низці країн Європи мають шанс на високі заробітки
В яких країнах ЄС українці мають найбільші заробітки
9 вересня, 10:07
Корчинський вважає, що українці мають перетворитись на войовничу націю, яка ще довго перебуватиме у стані війни
Заборонити виїзд із України дітям: Корчинський зробив гучну заяву
9 вересня, 19:45
Названо причину забруднення річки Сейм
Названо причину забруднення річки Сейм
10 вересня, 14:47
Українські ресторатори були ініціаторами щодо запровадження Дня українського борщу
День українського борщу 2024: дата, історія та цікаві факти про свято
14 вересня, 06:50
Ворог атакував Хмельниччину дронами: які наслідки
Ворог атакував Хмельниччину дронами: які наслідки
13 вересня, 08:12
Росія цього тижня атакувала Україну 30-ма ракетами
Зеленський повідомив, скільки боєприпасів використала Росія проти України цього тижня
15 вересня, 10:12
Рятувати учнів кинулась учителька хімії, яка дала підлітку відсіч
У Челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дитина у критичному стані (відео)
16 вересня, 11:13
Наслідки обстрілу Запоріжжі ввечері 24 вересня, 2024 р.
Масована атака на Запоріжжя: відео рятувальної операції
25 вересня, 08:47
Україна та її партнери почали готуватись до «Рамштайну», заявив Зеленський
Близько сотні авіабомб щодня використовує Росія проти України – звернення президента
29 вересня, 20:56

Політика

Ексгумація жертв Волинської трагедії: Сікорський прокоментував «сварку» із Зеленським
Ексгумація жертв Волинської трагедії: Сікорський прокоментував «сварку» із Зеленським
Курйоз дня. Трамп присвятив допис у соцмережі українцю з лайливим ніком
Курйоз дня. Трамп присвятив допис у соцмережі українцю з лайливим ніком
Дрони СБУ атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ» – джерела
Дрони СБУ атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ» – джерела
Депутат Бундестагу назвав умову, за якої Україна має сідати за стіл переговорів із Росією
Депутат Бундестагу назвав умову, за якої Україна має сідати за стіл переговорів із Росією
Ізраїль відмовився від ударів по іранських ядерних об'єктах – FT
Ізраїль відмовився від ударів по іранських ядерних об'єктах – FT
Майбутня розмова між Шольцом та Путіним: Пєсков зробив заяву
Майбутня розмова між Шольцом та Путіним: Пєсков зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
3362
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
1165
НАТО в обмін на території?
1116
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
1081
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Сьогодні, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00
Росія використовує конфлікт на Близькому Сході для просування власних ініціатив
Сьогодні, 04:25

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua