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«За нами не заржавіє»: Росія видала порцію нових ядерних погроз на адресу США

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«За нами не заржавіє»: Росія видала порцію нових ядерних погроз на адресу США
Рябков лякає Захід
фото з відкритих джерел

Росіяни знову лякають Америку ядерною зброєю

Кремль продовжує використовувати ядерну риторику як інструмент тиску на Захід. Цього разу заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков пригрозив США «дзеркальною відповіддю» у разі відновлення ядерних випробувань з боку Вашингтона. Про це повідомляє ТАСС.

В своїй заяві Рябков зазначив, що Росія має бути готовою до аналогічних дій, якщо Сполучені Штати порушать мораторій на ядерні випробування. Ці слова підкріплюють давню риторику Москви про можливе використання ядерної зброї в умовах загострення міжнародної напруженості.

«Якщо почнуться процеси, які означатимуть, що США дивляться у напрямку відновлення ядерних випробувань, за нами «не заіржавіє». Росія одразу відповість дзеркально», – сказав Рябков.

Раніші ядерні погрози з боку Росії


Погрози про можливе використання ядерної зброї з боку Кремля лунають вже не вперше. Особливо активно Росія почала використовувати цю риторику після початку повномасштабної війни в Україні. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що Росія «застосує всі необхідні засоби», якщо побачить загрозу своїм територіям або інтересам. Заяви щодо можливого застосування тактичної ядерної зброї лунали під час активних бойових дій в Україні, а також у відповідь на допомогу Заходу українській стороні.

Такі погрози викликали серйозне занепокоєння серед світової спільноти та підштовхнули НАТО і США до посилення системи ядерного стримування та проведення консультацій щодо можливих дій у разі ескалації ядерної риторики Кремля.

Ця нова хвиля ядерних погроз з боку РФ підкреслює, що Москва продовжує використовувати ядерну зброю як ключовий аргумент у своїй міжнародній політиці, прагнучи посилити тиск на Захід.

Нагадаємо, недавно прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія сформулювала зміни до основ державної політики щодо ядерного стримування, але рішення про їхню публікацію ухвалюватиметься пізніше. 

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ.

До слова, глава ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що у 2022 році існував реальний ризик того, що Росія застосує тактичну ядерну зброю по Україні. Це було в момент осіннього контрнаступу ЗСУ.

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Теги: росія путін ядерна зброя диктатор Москва Дмитро Пєсков погрози

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