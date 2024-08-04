Російський моряк підпалив ракетний корабель «Серпухов» та перейшов на бік України

Нині Гога захищає Україну у легіоні «Свобода Росії»

Військовий моряк на псевдо Гога на території РФ підпалив ракетний корабель «Серпухов». Історію сміливця розповідає «Радіо «Свобода». Він називає себе етнічним українцем і стверджує, що з першого дня повномасштабної агресії РФ відкрито виступав проти вторгнення, через що командування навіть направляло його до психіатра.

Нині Гога здійснив свою мрію піти з лав армії держави-агресорки, натомість він зі зброєю в руках вже захищає землю своїх пращурів, Україну, у легіоні «Свобода Росії».

Гога, який підпалив російський ракетний корабель «Серпухов» і вивів його з ладу щонайменше на пів року, зробив це у рамках першої спільної спецоперації ГУР та легіону «Свобода Росії» на Балтійському флоті РФ. Старший радіотелеграфіст, Гога прослужив у російському флоті 11 років. Він мав доступ до державної таємниці, тож від нього українська розвідка отримала чимало секретної інформації.

Сам Гога стверджує: все, що робив – робив свідомо, адже категорично засуджував повномасштабну російську агресію.

«З першого дня, як почалася повномасштабна війна, я виявився єдиною людиною на кораблі, яка виступила відкрито проти цієї війни. Не знаю, звідки йде ця недовіра до російської влади. Я зв’язався з родичами в Україні тоді і побачив, що насправді відбувається – що Росія напала на Україну», – розповів військовий.

Усвідомивши, який страшний злочин вчиняє його держава, Російська Федерація, Гога відкрито заявив про свою позицію на кораблі. Але як не старався, переконати інших членів екіпажу він так і не зміг: ті, пригадує військовий, перебували в якійсь людожерській ейфорії.

«Для них це було начебто свято. «Крим – 2.0», говорили вони. Повторення. Ось зараз «нацистів» знищимо, із Другої світової війни залишилися. Щось таке вони говорили. І ніхто тебе не підтримує, абсолютно ніхто. Ні родичі, взагалі ніхто», – каже Гога.

Військовослужбовець намагався звільнитися зі служби, не бажаючи мати нічого спільного з армією, що вдерлася в іншу країну, вбиває там людей та стирає з лиця землі цілі міста. Він написав рапорт на звільнення, в якому прямо вказав причини, з яких прагне піти: «Я не можу служити в армії, яка воює в чужій країні».

Рапорт Гоги «мандрував» по кабінетах вищого командування, ФСБ, прокуратури. Тим часом командир переконував матроса, щоб той відмовився від своїх переконань. Коли ж не вдалося, направив військовослужбовця до психіатра.

«Командир вирішив, якщо я не підтримаю Росію, значить у мене щось не так із психічним здоров’ям. Дуже довго спілкувався із психологом. Він дав висновок, що я непридатний до служби. Але нічого не змінилося, не звільнили. Просто забрали допуск до зброї, перестали ставити на вахту. На мене, виявляється, і товариші по службі писали доноси, що я негативно висловлююсь про президента. Прокурор сказав, за повторне висловлювання буде кримінальна відповідальність», – пригадує «Гога».

Російська агресія та те, як сприймав її Гога, призвели не лише до того, що він став «білою вороною» серед колишніх товаришів по службі. Чоловік втратив і найрідніших людей: своїх батьків. Обидва залишилися у Калініградській області, де народився й сам Гога. Його відчайдушні спроби відкрити їм очі на те, що відбувається, виявилися безрезультатними. Батько, вітчим, дід та прадід майбутнього палія російського ракетного корабля служили в російській армії.

Із родичами Гога більше не спілкується.

Чоловік розповів, що моряків Балтійського флоту на війну проти України почали відправляти ще навесні 2022-го.

«У квітні викликав командир і сказав, що очікується відрядження в Україну, кудись в «ЛНР», мінімум на 5 місяців. Знайшлося 48 людей. Сказали, що ще три хвилі будуть по 50 людей. А в бригаді лише 600. Тобто, 200 осіб забирають із Балтійського флоту. Це взагалі якийсь нонсенс. Сказали, що ми будемо забезпечувати правопорядок на «звільнених територіях». Воювати не будемо, але формувались як штурмовий підрозділ. Я потрапив до відділення мінометно-кулеметного», – розповідає Гога.

На відміну від нього, більшість російських моряків подібна ситуація влаштовувала. Їм обіцяли дуже великі зарплати і що вони нібито не будуть воювати на передовій.

«Вони були не проти туди поїхати, бо вони вірили у те, що їм розповідають, що гроші платитимуть. Головне, щоб гроші платили. І їм сказали, що вони не будуть на першій лінії воювати і все. Ми ж моряки, як нас можуть... Нас не можуть відправити на передову», – згадує матрос.

На той момент Гога з родиною ще спілкувався. Тож про те, що його збираються кинути на передову, розповів матері. Та ж звернулася за допомогою до іншого сина, що працює в ФСБ РФ – і тому вдалося «вирішити питання»: зі списків тих, хто їхав на війну, прізвище Гоги незабаром зникло, та й у списках на мобілізацію воно не з'являлося.

«Брат сказав підготувати хабарі людям. Я сказав, що не знаю, що потрібно. Ми з ним домовилися про зустріч, але не зустрілися. Я вже був далеко. Не знаю, дзвонив він мені чи ні. Я не маю старого телефону. Але мені не цікаво. Хіба цікаво, що вони про мене думають, але це нічого не змінить. Думають, що я поганий, і що? Для себе я хороший», – розповів Гога.

Він пригадав, що командир обзивав його зрадником. Родичі називали «промитим». Однак сам Гога себе таким не вважає. Як більше не вважає своєю батьківщиною Росію.

Наразі Гога долучився до легіону «Свобода Росії», проходить вишкіл і готується їхати на фронт, однак вже на стороні України. Бойове крило легіону останнім часом бере участь у боях поблизу Вовчанська на Харківщині та біля Часового Яру на Донеччині. Вірогідно, на одному з цих напрямків воюватиме незабаром і Гога.

У чат-бот легіону він написав у 2023-му, після невдалих спроб звільнитися з російської армії.

«Після того, як я вдруге намагався звільнитися, мені відмовили. Тоді я розгубився абсолютно. Я не міг виїхати з Росії. Я не мав закордонного паспорта. У мене секретка – доступ до держтаємниці. Я не виїзний і я військовослужбовець. Це такий хет-трик називається, коли ти абсолютно нічого не можеш зробити. І з'явився вихід – зв'язатися з легіоном «Свобода Росії». І вже розпочати повноцінну боротьбу», – ділиться спогадами Гога.

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