CША надають додаткову військову допомогу Україні

Байден закликав міжнародну спільноту якомога більше долучатися до підтримки України в цій боротьбі

Президент США Джозеф Байден оголосив про надання нової військової допомоги Україні. До неї входять не лише боєприпаси, а й радари та інше важливе обладнання. Про це йдеться у заяві президента США, яку оприлюднили на сайті Білого Дому.

«Сьогодні Сполучені Штати продовжують нашу рішучу підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну від агресії Росії. Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання. Сполучені Штати швидко надали Україні історичну допомогу в галузі безпеки. Ми відправляємо озброєння та техніку, санкціоновані Конгресом, безпосередньо на передову в Україні», – йдеться в заяві.

Байден зазначив, що підтримка США разом із внеском союзників і партнерів була вирішальною в допомозі Україні виграти битву за Київ і перешкодила військовим цілям Путіна в Україні.

«З сьогоднішнім оголошенням моя адміністрація майже вичерпала фінансування, яке можна використати для надсилання допомоги. Щоб Україна досягла успіху в цій наступній фазі війни, її міжнародні партнери, включаючи США, повинні продовжувати демонструвати нашу єдність і нашу рішучість забезпечити безперебійне надходження зброї та боєприпасів в Україну. Конгрес має швидко надати запитане фінансування для зміцнення України на полі бою та за столом переговорів», – підкреслив Байден.

Нагадаємо, 6 травня в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Раніше Байден звернувся до Конгресу за дозволом на черговий транш воєнної допомоги Україні – це рекордні $33 млрд, 20 з яких піде саме на озброєння.

Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.