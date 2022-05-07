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    CША надають додаткову військову допомогу Україні

    Байден оголосив про нову допомогу для України&nbsp; - CША надають додаткову військову допомогу Україні
    Байден оголосив про нову допомогу для України 
    фото з відкритих джерел

    Байден закликав міжнародну спільноту якомога більше долучатися до підтримки України в цій боротьбі

    Президент США Джозеф Байден оголосив про надання нової військової допомоги Україні. До неї входять не лише боєприпаси, а й радари та інше важливе обладнання. Про це йдеться у заяві президента США, яку оприлюднили на сайті Білого Дому.

    «Сьогодні Сполучені Штати продовжують нашу рішучу підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну від агресії Росії. Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання. Сполучені Штати швидко надали Україні історичну допомогу в галузі безпеки. Ми відправляємо озброєння та техніку, санкціоновані Конгресом, безпосередньо на передову в Україні», – йдеться в заяві.

    Байден зазначив, що підтримка США разом із внеском союзників і партнерів була вирішальною в допомозі Україні виграти битву за Київ і перешкодила військовим цілям Путіна в Україні.

    «З сьогоднішнім оголошенням моя адміністрація майже вичерпала фінансування, яке можна використати для надсилання допомоги. Щоб Україна досягла успіху в цій наступній фазі війни, її міжнародні партнери, включаючи США, повинні продовжувати демонструвати нашу єдність і нашу рішучість забезпечити безперебійне надходження зброї та боєприпасів в Україну. Конгрес має швидко надати запитане фінансування для зміцнення України на полі бою та за столом переговорів», – підкреслив Байден.

    Нагадаємо, 6 травня в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

    Раніше Байден звернувся до Конгресу за дозволом на черговий транш воєнної допомоги Україні – це рекордні $33 млрд, 20 з яких піде саме на озброєння.

    Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    CША надають додаткову військову допомогу Україні