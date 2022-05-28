Війна в Україні робить улюблену страву британців дорогими ласощами: що пише світова преса

Заклади, що готували страву на виніс, можуть зазнати збитків

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 27 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

Guardian: «Терор артилерійським обстрілом Харкова». Уперше за два тижні російська артилерія обстріляла Харків – якраз у той момент, коли життя у місті почало нормалізуватися.

Очільник Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів північної частини міста загинули щонайменше семеро людей і 17 отримали поранення.

«У цьому немає жодної логіки, це просто терор проти місцевого населення, щоб посіяти паніку та зруйнувати критичну інфраструктуру», – сказав Синєгубов, одягнений у військову форму та з пістолетом на стегні, в інтерв'ю газеті Guardian у центрі міста.

Харків, переважно російськомовне місто неподалік кордону між двома країнами, у перші дні війни зазнав масованого нападу, коли російські війська спробували взяти його під свій контроль, але були відкинуті до кордону.

Daily Telegraph: Через санкції щодо Росії зазнає удару фіш-енд-чіпс (страва, що складається з риби, обсмаженої в фритюрі, і нарізаної скибками картоплі фрі; вважається неофіційною національною англійською їжею і є невід'ємною складовою місцевої кухні, – ред.). Заклади, що готували цю страву на виніс, можуть зазнати збитків, оскільки уряд оголосив про намір запровадити торговельні тарифи на експорт риби з Москви, включаючи тріску.

Міністри готуються вплинути на імпорт російських морепродуктів каральними торговими митами, що може нашкодити британським закладам, де готують фіш-енд-чіпс. Третина з них зараз побоюється закриття, якщо міністри не вирішать дефіцит ключових інгредієнтів, таких як тріска та соняшникова олія, половина з яких була імпортована з України до російської морської блокади.

Ендрю Крук, президент Національної федерації виробників риби, сказав, що нові тарифи «чинитимуть додатковий тиск на галузь, яка вже відчула всю силу інфляційних витрат».

Європа

Südwest Presse: «Луганськ майже повністю окупований Росією». На сході українським захисникам усе більше загрожують масовані російські атаки із застосуванням артилерійського вогню та авіаударів. Обстріл міста Сєверодонецьк продовжується, повідомляє український Генштаб. 95% території Луганської області вже відвойовано російськими військами, заявив її очільник Сергій Гайдай. Ситуація «вкрай погана».

Тому президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту чіткіше стати на бік його країни. У відеозверненні він ще раз висловив своє розчарування, зокрема поточними обговореннями на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі. «Хоч би що робила російська держава, знайдеться той, хто скаже: давайте враховувати їхні інтереси», – заявив Зеленський. – І це попри те, що в Україну потрапили тисячі російських ракет. Попри десятки тисяч убитих українців. Незважаючи на Бучу та Маріуполь».

США

NYT: «США та їхні союзники не можуть дійти згоди щодо визначення перемоги в Україні». Через три місяці після вторгнення Росії в Україну Америка та її союзники тихо обговорюють неминуче питання: чим це закінчиться? Останніми днями президенти та прем’єр-міністри, а також лідери Демократичної та Республіканської партій у США закликали до перемоги в Україні. Але є справжні розбіжності щодо того, як це виглядатиме і чи має «перемога» те саме визначення в Сполучених Штатах, у Європі та, можливо, найголовніше, в Україні. Лише за останні кілька днів з'явилася пропозиція Італії щодо припинення вогню, клятви керівництва України відсунути Росію до кордонів, які існували до початку вторгнення 24 лютого, і відновлена дискусія з боку представників адміністрації про «стратегічну поразку» президента Володимира Путіна – таку, яка б гарантувала, що він не в змозі повторити подібну атаку.

Після трьох місяців дивовижної єдності у відповідь на російське вторгнення, що призвело до потоку летальної зброї в руки України та широкого спектру фінансових санкцій, яких майже ніхто не очікував, особливо Путін, – виникли розбіжності.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Напередодні Кулеба спрогнозував, що рішення щодо постачання важкої зброї із США буде вирішальним для України.

А 27 травня очільник МЗС написав, що важке озброєння від США буде спрямовано в Україну.

Раніше в Офісі президента заявили, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з Росією, а надати Україні реактивні системи залпового вогню. Тому світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї.

Також повідомлялося, що Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

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