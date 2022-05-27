Президент оцінив ситуацію на Донбасі: вечірнє звернення (відео)

Зеленський каже, що робить усе, щоб посилити оборонний ресурс ЗСУ

«Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати в перші дні»

Президент України Володимир Зеленський увечері 27 травня звернувся до нації із підсумками 93 доби повномасштабної війни з РФ.

Очільник держави повідомив, що ситуація на Донбасі, «як і передбачалося, дуже важка».

«Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати в перші дні після 24 лютого.

Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація. Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. І робимо все для того, щоб посилити його», – сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський виступив у Стенфорді (відео).