Ще мінус 60 знищених окупантів: втрати ворога на сході
Минулої доби наші захисники знищили БМП та артсистему окупантів
Протягом доби, 27 травня, наші захисники на східному напрямку фронту потішили новими здобутками. Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Поменшало в окупантів і техніки, і особового складу.
Так, українські воїни на сході знищили:
- приблизно 60 російських військових,
- 1 бойову машину піхоти,
- 1 бойову броньовану машину,
- 1 артилерійську систему,
- 2 АТТ.
Нагадаємо, Пентагон пояснив, чому РФ краще вдається наступ на Донбасі, ніж під Києвом.
Також бійці ООС відзвітували про ситуацію на Донбасі: знищили півтора десятка ворожої техніки.
Крім того, ЗСУ на Донбасі знищили командний пункт окупантів.