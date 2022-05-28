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    Події в Україні

    Ще мінус 60 знищених окупантів: втрати ворога на сході

    Українські військові не припиняють давати відсіч російським зайдам - Ще мінус 60 знищених окупантів: втрати ворога на сході
    Українські військові не припиняють давати відсіч російським зайдам
    фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

    Минулої доби наші захисники знищили БМП та артсистему окупантів

    Протягом доби, 27 травня, наші захисники на східному напрямку фронту потішили новими здобутками. Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Поменшало в окупантів і техніки, і особового складу.

    Так, українські воїни на сході знищили:

    • приблизно 60 російських військових,
    • 1 бойову машину піхоти,
    • 1 бойову броньовану машину,
    • 1 артилерійську систему,
    • 2 АТТ.

    Нагадаємо, Пентагон пояснив, чому РФ краще вдається наступ на Донбасі, ніж під Києвом.

    Також бійці ООС відзвітували про ситуацію на Донбасі: знищили півтора десятка ворожої техніки.

    Крім того, ЗСУ на Донбасі знищили командний пункт окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ще мінус 60 знищених окупантів: втрати ворога на сході