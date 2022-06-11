На Херсонщині працюють карателі з «ЛДНР», у них є списки – Чубаров

Ситуація дуже нагадує 2014 рік в окупованому Криму

Після захоплення Херсонської області російськими військами туди одразу прийшли і російські спецслужби, які залучили до «роботи» каральні органи так званих ЛНР і ДНР. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Наразі на Херсонщині проживає велика кількість кримських татар, які поселилися там із середини 60-х років минулого століття. «Насамперед йдеться про Генічеський район. Це нащадки кримських татар, які намагалися повернутися на батьківщину за часів СРСР, але їх знову і знову викидали з Криму через Перекопський перешийок… Остання хвиля переселенців, не дуже численна, з’явилася у Херсоні і області вже через російську окупацію Криму», – сказав Чубаров.

За його словами, після вторгнення російських окупантів на Херсонщину першими, хто вдирався до будинків місцевих жителів, були саме спецслужби «ДНР» і «ЛНР», у чорній формі. «У них усіх на той час уже були списки тих, кого треба знайти», – повідомив Чубаров.

Він зазначив, що це дуже схоже на те, що відбувалося у Криму в перший рік російської окупації. «Протягом 2014 року відвертим беззаконням, спрямованим на залякування людей, займалася так звана «кримська самооборона». Вони вдиралися до помешкань без суду і слідства, клали всіх на підлогу, включно з літніми людьми і дітьми. Опісля на місце події приходили з «документами» вже безпосередньо представники російських спецслужб. Це вже коли обшук відбувся, можливо і побили когось», – згадує Чубаров.

Як повідомлялося, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів про життя міста в окупації.