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    Події в Україні

    На Херсонщині працюють карателі з «ЛДНР», у них є списки – Чубаров

    Окупанти вдираються до помешкань жителів Херсонщини - На Херсонщині працюють карателі з «ЛДНР», у них є списки – Чубаров
    Окупанти вдираються до помешкань жителів Херсонщини
    фото ілюстративне

    Ситуація дуже нагадує 2014 рік в окупованому Криму

    Після захоплення Херсонської області російськими військами туди одразу прийшли і російські спецслужби, які залучили до «роботи» каральні органи так званих ЛНР і ДНР. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    Наразі на Херсонщині проживає велика кількість кримських татар, які поселилися там із середини 60-х років минулого століття. «Насамперед йдеться про Генічеський район. Це нащадки кримських татар, які намагалися повернутися на батьківщину за часів СРСР, але їх знову і знову викидали з Криму через Перекопський перешийок… Остання хвиля переселенців, не дуже численна, з’явилася у Херсоні і області вже через російську окупацію Криму», – сказав Чубаров.

    За його словами, після вторгнення російських окупантів на Херсонщину першими, хто вдирався до будинків місцевих жителів, були саме спецслужби «ДНР» і «ЛНР», у чорній формі. «У них усіх на той час уже були списки тих, кого треба знайти», – повідомив Чубаров.

    Він зазначив, що це дуже схоже на те, що відбувалося у Криму в перший рік російської окупації. «Протягом 2014 року відвертим беззаконням, спрямованим на залякування людей, займалася так звана «кримська самооборона». Вони вдиралися до помешкань без суду і слідства, клали всіх на підлогу, включно з літніми людьми і дітьми. Опісля на місце події приходили з «документами» вже безпосередньо представники російських спецслужб. Це вже коли обшук відбувся, можливо і побили когось», – згадує Чубаров.

    Як повідомлялося, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів про життя міста в окупації.

    Читайте також: Рефат Чубаров: Не уявляю, що ми визволимо Херсонщину і зупинимося на межі з Кримом
    Теги: росія окупанти «ДНР» Рефат Чубаров «ЛНР» війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині працюють карателі з «ЛДНР», у них є списки – Чубаров