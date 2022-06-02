Військово-морські сили повідомили про підступну тактику ворожих кораблів

Щоб обстрілювати українські міста, Росія ховає військові кораблі за цивільними суднами

Військові злочинці виводять на рейд Севастополя судна торгівельного флоту з вимкненими системами ідентифікації

Керівництво Чорноморського флоту Росії почало застосовувати відому з 2014 року підступну російську «тактику», але тепер вже й на морі. Про це інформують Військово-морські сили ЗСУ.

«Військові злочинці виводять на рейд Севастополя судна торгівельного флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх, як цивільних суден. Ховаючи за ними свої військові кораблі, окупанти продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами типу «Калібр», – ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами зросла до трьох, десантних – не спостерігається.

Раніше повідомлялося, що у Севастопольській бухті перебуває мінімальна кількість кораблів Чорноморського флоту Росії, а всі кораблі-носії крилатих ракет типу «Калібр» вийшли в море.

Нагадаємо, що у Чорному морі російські кораблі продовжують проводити ізоляцію районів бойових дій, тим самим блокуючи цивільне судноплавство.

Напередодні сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.

Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.

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