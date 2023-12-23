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Влада назвала причину вибухів у Кривому Розі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Влада назвала причину вибухів у Кривому Розі
Окупанти знову атакували Україну дронами
фото ілюстративне

Оборонці неба знищили ворожі цілі над Криворізьким районом

У суботу, 23 грудня, вранці під час повітряної тривоги було збито два ворожих безпілотники у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Дякую за влучну роботу оборонцям неба. Вони приземлили два ворожі безпілотники у Криворізькому районі», – написав він у Telegram.

Раніше у соцмережі повідомляли про вибухи у Кривому Розі під час тривоги.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України поінформували про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області

Також близько 10-ї години у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Згодом влада повідомила, що Кіровоградщина перебувала під масованим ракетним ударом. Цілі знищено над Кропивницьким та Олександрійським районом. Уламки пошкодили дахи будинків, паркани, авто.

Нагадаємо, триває 668-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Теги: війна окупанти вибух безпілотник Кривий Ріг

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