Окупанти атакували Кропивницький ракетами

Офіційних повідомлень від влади наразі немає

У Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це інформує «Суспільне».

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«У Кропивницькому чути звуки вибухів», – написало видання о 10:18.

А через кілька хвилин, о 10:23, стало відомо про повторний вибух у місті.

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Офіційних повідомлень від влади щодо наслідків вибухів наразі немає.

Однак перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про ракетну небезпеку для Кіровоградської області.

Зазначимо, що станом на момент публікації на Кіровоградщині триває повітряна тривога. Мешканцям області слід перебувати в укриттях до відбою та дотримуватись інформаційної тиші.

Нагадаємо, що раніше, вранці 23 грудня, вибухи пролунали у Кривому Розі Дніпропетровської області.

До слова, триває 668-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.