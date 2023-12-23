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У Кривому Розі прогриміли вибухи під час тривоги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Кривому Розі прогриміли вибухи під час тривоги
У Кривому Розі приблизно о десятій ранку було чутно вибухи
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заспокоїв містян

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи під час тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

«У Кривому Розі чутно повторні звуки вибухів», – написало видання о 10:01.

Офіційних повідомлень від влади щодо наслідків вибухів наразі немає.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України поінформували про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області

Зазначимо, що станом на момент публікації на Дніпропетровщині триває повітряна тривога. Мешканцям області слід перебувати в укриттях до відбою та дотримуватись інформаційної тиші.

Оновлено о 10:48. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул написав у Telegram: «Щодо вибухів, що чули. Все рівно».

Нагадаємо, що триває 668-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Теги: Кривий Ріг вибух тривога

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