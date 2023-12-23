У Кривому Розі прогриміли вибухи під час тривоги

У Кривому Розі приблизно о десятій ранку було чутно вибухи

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заспокоїв містян

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи під час тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

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«У Кривому Розі чутно повторні звуки вибухів», – написало видання о 10:01.

Офіційних повідомлень від влади щодо наслідків вибухів наразі немає.

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Перед цим Повітряні сили Збройних сил України поінформували про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області

Зазначимо, що станом на момент публікації на Дніпропетровщині триває повітряна тривога. Мешканцям області слід перебувати в укриттях до відбою та дотримуватись інформаційної тиші.

Оновлено о 10:48. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул написав у Telegram: «Щодо вибухів, що чули. Все рівно».

Нагадаємо, що триває 668-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.