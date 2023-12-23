Кіровоградщина пережила масований ракетний удар: які наслідки
Знищено ворожі ракети над двома районами Кіровоградської області
У суботу, 23 грудня, вранці Кіровоградщина перебувала під масованим ракетним ударом. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
«Відпрацювали захисники неба. Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені», – відзвітував він.
Повідомляється, що уламки пошкодили дахи будинків, паркани, авто.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Як повідомлялося, сьогодні близько 10-ї години у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про ракетну небезпеку для Кіровоградської області.
Також вранці 23 грудня вибухи пролунали у Кривому Розі Дніпропетровської області.
Нагадаємо, триває 668-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.
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