Кіровоградщина пережила масований ракетний удар: які наслідки

Знищено ворожі ракети над двома районами Кіровоградської області

У суботу, 23 грудня, вранці Кіровоградщина перебувала під масованим ракетним ударом. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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«Відпрацювали захисники неба. Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені», – відзвітував він.

Повідомляється, що уламки пошкодили дахи будинків, паркани, авто.

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Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Як повідомлялося, сьогодні близько 10-ї години у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про ракетну небезпеку для Кіровоградської області.

Також вранці 23 грудня вибухи пролунали у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Нагадаємо, триває 668-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.