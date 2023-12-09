У Кривому Розі пролунали вибухи
Під час повітряної тривоги сили ППО збили ракету
У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це інформує «Суспільне».
Перед вибухами Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом авіаційних засобів ураження.
«Повітряна тривога в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях пов’язана з активністю тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!», – ішлося в повідомленні.
Згодом очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в Криворізькому районі під час повітряної тривоги сили ППО збили ракету.
Нагадаємо, триває 654-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.
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