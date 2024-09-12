Влада оголосила примусову евакуацію дітей з трьох громад Куп'янського району

Усі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку

У трьох громадах Куп'янського району Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію 269 дітей. Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні на Раді оборони області ухвалили рішення щодо примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стосується таких територіальних громад:

Куп'янська територіальна громада – 10 населених пунктів, 158 дітей.

Курилівська територіальна громада – шість населених пунктів, 41 дитина.

Кіндрашівська територіальна громада – 13 населених пунктів, 70 дітей.



В обласній військовій адміністрації обіцяють, що всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку.

Крім цього, всі, хто цього потребує, отримують тимчасове проживання або допомогу в евакуації до інших областей України.

Нагадаємо, 9 вересня у Сумській області було запроваджено обов'язкову евакуацію із Глухова, Свеси та Есмані у Шосткинському районі. Про це повідомила пресслужба Сумська ОВА. Раніше у Сумській області 183 населені пункти визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію. Лишатись на цих територіях нині небезпечно, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Сумщину, застосовуючи різні види озброєння, зокрема КАБи, від чого страждає мирне населення цих громад.

Також у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації примусову евакуацію дітей було оголошено у ще 32 населених пунктах Донецької області.