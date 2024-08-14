Підліткова наркоманія: експерт пояснив, які категорії дітей у зоні ризику
«Переважна більшість залежних – це діти з неповних сімей»
Переважна більшість наркозалежних дітей – це діти з неповних сімей, де відсутній батько. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив психолог-адиктолог Юрій Гуменяк.
За словами психолога, із залежністю можуть стикнутися люди з будь-яких сімей. «У моїй практиці траплялися діти священників, мільйонерів, діти з бідних сімей», – каже Юрій Гуменяк.
Але, за словами психолога, є дещо, що об’єднує родини, де є діти, залежні від наркотичних препаратів. «Одне можу сказати точно: переважна більшість залежних – це діти з неповних сімей, де відсутній батько», – зазначає психолог.
Також проблеми з наркотиками, за словами психолога, мають діти з родин, де батько відігравав дуже пасивну роль, фактично не брав жодної участі у вихованні.
Нагадаємо, у Києві виявлено групу наркоторговців, які використовували камуфляжну форму і фальшиву довідку та продавали кокаїн з доставкою у комендантську годину. Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар.
Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
До слова, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.
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