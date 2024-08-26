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Влада розширила зону примусової евакуації на Донеччині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Влада розширила зону примусової евакуації на Донеччині
Рішення про евакуацію ухвалено у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації
фото з відкритих джерел

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін: «Розширюємо зону примусової евакуації сімей з дітьми на Донеччині»

Влада ухвалила рішення стосовно розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми у Донецькій області. Про це поінформував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у понеділок, 26 серпня.

Рішення ухвалено у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації.

На засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили почати примусову евакуацію дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів:

  • Костянтинівська ТГ: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне
  • Селидівська ТГ: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.

Звернутися з питань евакуації можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).

Цілодобова «гаряча лінія» обласного кол-центру – 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Нагадаємо, учора, 25 серпня, околиці Слов'янської громади, зокрема мікрорайон Північний, зазнали обстрілу касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Однак, завдано значної шкоди інфраструктурі: пошкоджено будівлі приватного підприємства та комунального автотранспортного підприємства, а також комунальний вантажний автомобіль для вивозу сміття.

До слова, місто Часів Яр на Донеччині повністю зруйноване російськими обстрілами, але загарбники продовжують щоденні атаки з усіх видів озброєння. Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила показали, як виглядає місто зараз.

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Теги: Костянтинівка евакуація Донеччина війна россия

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