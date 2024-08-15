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Окупанти перегруповують сили для нових штурмів на Харківщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти перегруповують сили для нових штурмів на Харківщині
Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Харківщині
фото: Facebook/Генштаб

Російські війська не припиняють спроб прорвати українську оборону

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Російські окупаційні війська не припиняють спроб прорвати оборону українських військ, здійснюючи інтенсивні обстріли позицій наших захисників на всіх активних ділянках фронту. Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування «Харків».

У районі населеного пункту Глибоке окупанти здійснили перегрупування особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, провели евакуацію поранених і готуються до нових штурмових дій для відновлення втрачених позицій.

У районі Липців спостерігається переміщення груп другого мотострілецького батальйону сьомого мотострілецького полку, що свідчить про проведення внутрішньої ротації. В цьому ж районі ворог проводить поодинокі переміщення особового складу сьомого окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу для евакуаційних та логістичних заходів. Водночас фіксуються випадки відмови солдатів виконувати бойові завдання.

У районі Стариці окупанти замінюють бойові підрозділи та облаштовують оборонні позиції, намагаючись закріпитися на місцевості.

У Вовчанську зафіксовано поодинокі переміщення російських військових у центральній частині міста для продовження штурмових дій. Окупанти також проводять повітряну розвідку і завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України.

Крім того, у районі населеного пункту Тихе противник замінив особовий склад 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на передових позиціях.

Як повідомлялося, російські загарбники просунулися полями на північ від Новоселівки Першої та на північний захід від Желанного на Покровському напрямку.

Нагадаємо, українські операції в Курській області створюють відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії.

До слова, поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ.

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Теги: війна ЗСУ окупанти Харківщина

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