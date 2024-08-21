Мінреінтеграції запроваджує примусову евакуацію деяких сімей на Донеччині

Мінреінтеграції збирається евакуювати сім'ї з дітьми з населених пунктів Покровського району

Евакуація з небезпечних районів Донеччини здійснюється безкоштовно

З окремих районів Донеччини будуть проводити примусову евакуацію дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про евакуацію із населених пунктів Покровського району. Зокрема, з міст Покровськ, Родинське та сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.

«Для здійснення евакуації розгорнуто приймальний пункт, де в разі потреби передбачена ночівля. У безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію з питань проведення евакуації Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, російські війська перебувають за 11 км до околиць Покровська Донецької області. Нині у місті залишається понад 59 тис. жителів, а до повномасштабного вторгнення там мешкало 86 тис. людей.

Як повідомлялося, керівництво Донецької ОВА ухвалило рішення змінити тривалість комендантської години в місті Новогродівка, де зараз проживає близько 6 тисяч осіб.

До слова, від початку евакуації із Сумської області вдалося евакуювати майже 20 тис. людей, близько 2 тис. з них – діти.