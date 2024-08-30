Смертельна аварія на трасі Київ-Одеса: легковик зіштовхнувся із вантажівкою (фото)

У легковику авто було шестеро людей, усі вони зазнали травм

Двоє дітей та один дорослий доставлені до лікарні

В Одеській області зіштовхнулись легковик та вантажівка. У результаті ДТП загинула дитина, ще шестеро людей поранені. Про це повідомила поліція Одеської області.

За даними правоохоронців, ДТП сталася сьогодні, 30 серпня, близько 19-ї години.

Попередньо встановлено, що біля населеного пункту Єгорівка відбулось зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою. У легковику авто було шестеро людей, усі вони зазнали травм.

Загинула одна дитина. Двоє дітей та один дорослий доставлені до лікарні. Ще двом дорослим надано допомогу на місці.

Наразі на місці аварії працюють правоохоронці. Встановлюються повні обставини події.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса. У результаті аварії нардеп отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми, його було шпиталізовано.