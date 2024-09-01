Удар дронів по енергетиці РФ. Російські дітки висловлюють свої щирі емоції

Під атаку потрапили кілька російських електростанцій

У місті Конаково Тверській області РФ триває потужна пожежа на місцевій ГРЕС. Видовищні кадри публікують у мережі тамтешні мешканці.

За словами місцевих, пожежа триває вже кілька годин після атаки БпЛА.

Мешканці Конаково у Тверській області публікують кадри потужної пожежі на місцевій ГРЕС. 🔥



За їхніми словами, вона триває вже кілька годин після атаки БпЛА. pic.twitter.com/3qZ1hMBFj6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024

Крім того, один із дронів атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що під удар потрапила Каширська ГРЕС.

Тим часом російські діти, спостерігаючи й знімаючи на камеру наслідки атаки БпЛА, не стримують емоцій.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

Удар дронів по російські енергетиці. Російські дітки висловлюють свої щирі емоції



Увага! Ненормативна лексика pic.twitter.com/NpxSKLk3Ou — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024

Конаківська електростанція – теплова електростанція, розташована у місті Конаково Тверської області Росії. Це дочірнє підприємство Enel Russia, один з найбільших виробників енергії в Центральній Росії та восьма за потужністю теплова електростанція Росії.

Нагадаємо, що в ніч на 1 вересня безпілотники атакували кілька російських областей. Водночас кілька БпЛА нібито летіли на Москву.

Дрони атакували Московську, Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську та Курську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

До слова, у Москві після атаки дронів виникла пожежа на нафтопереробному заводі.

Тим часом московський аеропорт «Внуково» запровадив тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.