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Удар дронів по енергетиці РФ. Російські дітки висловлюють свої щирі емоції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Удар дронів по енергетиці РФ. Російські дітки висловлюють свої щирі емоції
Кадри пожежі на Конаківській електростанції
скріншот відео

Під атаку потрапили кілька російських електростанцій

У місті Конаково Тверській області РФ триває потужна пожежа на місцевій ГРЕС. Видовищні кадри публікують у мережі тамтешні мешканці.

За словами місцевих, пожежа триває вже кілька годин після атаки БпЛА.

Крім того, один із дронів атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що під удар потрапила Каширська ГРЕС.

Тим часом російські діти, спостерігаючи й знімаючи на камеру наслідки атаки БпЛА, не стримують емоцій.

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Конаківська електростанція – теплова електростанція, розташована у місті Конаково Тверської області Росії. Це дочірнє підприємство Enel Russia, один з найбільших виробників енергії в Центральній Росії та восьма за потужністю теплова електростанція Росії.

Нагадаємо, що в ніч на 1 вересня безпілотники атакували кілька російських областей. Водночас кілька БпЛА нібито летіли на Москву. 

Дрони атакували Московську, Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську та Курську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

До слова, у Москві після атаки дронів виникла пожежа на нафтопереробному заводі.

Тим часом московський аеропорт «Внуково» запровадив тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків. 

Теги: дрон діти енергетика росіяни росія

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