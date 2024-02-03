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Влада Сумщини заборонила рух авто прикордонними дорогами: список

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада Сумщини заборонила рух авто прикордонними дорогами: список
На Сумщині заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від кордону з РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сумська ОВА обмежила дорожній рух із метою недопущення втрат серед цивільного населення

Відсьогодні на Сумщині заборонений рух автомобілів ділянками доріг у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ. Про це повідомила Сумська ОВА.

«На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ» та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України», – пояснило відомство.

Заборона вводиться на наступних ділянках доріг:

  • Рижівка – Будки;
  • Будки – Іскрисківщина;
  • Безсалівка – Іскрисківщина;
  • Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;
  • Павлівка – Катеринівка – Ободи;
  • Ободи – Степне – Перше Травня;
  • Степне – Перше травня - Костянтинівка;
  • Кіндратівка – Андріївка;
  • Андріїівка – Олексіївка;
  • Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
  • Миропілля – Миропільське;
  • Миропільське – Проходи – Тур’я;
  • Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;
  • Тур’я – Степок;
  • Угроїди – Степок;
  • Михайлівське – Степок;
  • Покровське – Степок;
  • Покровка – Михайлівка;
  • Покровка – Попівка – Високе;
  • Покровка – Краснопілля;
  • Рясне – Майське – Мезенівка;
  • Порозок – Попівка;
  • Олександрівка – Пономаренки.

«На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8:00 до 17:00 до травня 2024 року та з 7:00 до 20:00 з червня по жовтень 2024 року», – поінформувала Сумська ОВА.

Нагадаємо, що 29 січня російські загарбники масовано обстріляли прикордонні населені пункти у Сумській області. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування будинків, а також є загиблі. 

Теги: Сумщина дорожній рух автомобіль кордон

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