Влада Сумщини заборонила рух авто прикордонними дорогами: список
Сумська ОВА обмежила дорожній рух із метою недопущення втрат серед цивільного населення
Відсьогодні на Сумщині заборонений рух автомобілів ділянками доріг у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ. Про це повідомила Сумська ОВА.
«На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ» та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України», – пояснило відомство.
Заборона вводиться на наступних ділянках доріг:
- Рижівка – Будки;
- Будки – Іскрисківщина;
- Безсалівка – Іскрисківщина;
- Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;
- Павлівка – Катеринівка – Ободи;
- Ободи – Степне – Перше Травня;
- Степне – Перше травня - Костянтинівка;
- Кіндратівка – Андріївка;
- Андріїівка – Олексіївка;
- Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
- Миропілля – Миропільське;
- Миропільське – Проходи – Тур’я;
- Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;
- Тур’я – Степок;
- Угроїди – Степок;
- Михайлівське – Степок;
- Покровське – Степок;
- Покровка – Михайлівка;
- Покровка – Попівка – Високе;
- Покровка – Краснопілля;
- Рясне – Майське – Мезенівка;
- Порозок – Попівка;
- Олександрівка – Пономаренки.
«На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8:00 до 17:00 до травня 2024 року та з 7:00 до 20:00 з червня по жовтень 2024 року», – поінформувала Сумська ОВА.
Нагадаємо, що 29 січня російські загарбники масовано обстріляли прикордонні населені пункти у Сумській області. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування будинків, а також є загиблі.
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