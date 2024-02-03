Влада Сумщини заборонила рух авто прикордонними дорогами: список

На Сумщині заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від кордону з РФ

Сумська ОВА обмежила дорожній рух із метою недопущення втрат серед цивільного населення

Відсьогодні на Сумщині заборонений рух автомобілів ділянками доріг у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ. Про це повідомила Сумська ОВА.

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«На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ» та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України», – пояснило відомство.

Заборона вводиться на наступних ділянках доріг:

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Рижівка – Будки;

Будки – Іскрисківщина;

Безсалівка – Іскрисківщина;

Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;

Павлівка – Катеринівка – Ободи;

Ободи – Степне – Перше Травня;

Степне – Перше травня - Костянтинівка;

Кіндратівка – Андріївка;

Андріїівка – Олексіївка;

Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;

Миропілля – Миропільське;

Миропільське – Проходи – Тур’я;

Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;

Тур’я – Степок;

Угроїди – Степок;

Михайлівське – Степок;

Покровське – Степок;

Покровка – Михайлівка;

Покровка – Попівка – Високе;

Покровка – Краснопілля;

Рясне – Майське – Мезенівка;

Порозок – Попівка;

Олександрівка – Пономаренки.

«На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8:00 до 17:00 до травня 2024 року та з 7:00 до 20:00 з червня по жовтень 2024 року», – поінформувала Сумська ОВА.

Нагадаємо, що 29 січня російські загарбники масовано обстріляли прикордонні населені пункти у Сумській області. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування будинків, а також є загиблі.