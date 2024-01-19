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ЗСУ назвали кількість російських військових на північному кордоні з Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ назвали кількість російських військових на північному кордоні з Україною
У рамках так званої «Союзної держави» Білорусь продовжує надавати посильну допомогу Росії
фото ілюстративне

Військові та правоохоронні органи на постійній основі проводять заходи бойової підготовки, нарощують системи спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання вздовж кордону

Росія утримує близько 21,8 тис. військовослужбовців біля північного кордону з Україною. Ситуація залишається контрольованою.
Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.
 Як зазначив командувач, росіяни створили й утримують угруповання загальною чисельністю 20 тис. осіб. Військові постійно ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, а також активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

«Відмічаються заходи з переозброєння підрозділів на новітні або модернізовані зразки озброєння», – розповів Наєв.

За його словами з боку Республіки Білорусь, з метою посилення кордону, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.

Військові та правоохоронні органи на постійній основі проводять заходи бойової підготовки, нарощують системи спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання вздовж кордону.

У рамках так званої «Союзної держави» Білорусь продовжує надавати посильну допомогу Росії у війні проти нашої країни шляхом постачання та ремонту озброєння і військової техніки.

«На підприємствах військово-промислового комплексу білорусі здійснюється виробництво нових та переробка застарілих боєприпасів, з подальшою їх передачею в інтересах Збройних сил Росії», – відзначив Наєв.

Триває 695-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.



Теги: війна кордон Сергій Наєв

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