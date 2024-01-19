ЗСУ назвали кількість російських військових на північному кордоні з Україною

У рамках так званої «Союзної держави» Білорусь продовжує надавати посильну допомогу Росії

Військові та правоохоронні органи на постійній основі проводять заходи бойової підготовки, нарощують системи спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання вздовж кордону

Росія утримує близько 21,8 тис. військовослужбовців біля північного кордону з Україною. Ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

Як зазначив командувач, росіяни створили й утримують угруповання загальною чисельністю 20 тис. осіб. Військові постійно ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, а також активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

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«Відмічаються заходи з переозброєння підрозділів на новітні або модернізовані зразки озброєння», – розповів Наєв.

За його словами з боку Республіки Білорусь, з метою посилення кордону, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.

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Військові та правоохоронні органи на постійній основі проводять заходи бойової підготовки, нарощують системи спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання вздовж кордону.

У рамках так званої «Союзної держави» Білорусь продовжує надавати посильну допомогу Росії у війні проти нашої країни шляхом постачання та ремонту озброєння і військової техніки.

«На підприємствах військово-промислового комплексу білорусі здійснюється виробництво нових та переробка застарілих боєприпасів, з подальшою їх передачею в інтересах Збройних сил Росії», – відзначив Наєв.

Триває 695-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.





