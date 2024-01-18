Топменеджер «Енергоатома» виїхав у відпустку до Польщі і досі не повернувся – нардеп

Після того, як Бояринцев виїхав за кордон, вже у відпустці він подав заяву на звільнення

У січні минулого року президент «Енергоатома» Котін підписав двотижневу відпустку у Польщу ексвиконавчому директору по персоналу компанії, з якої він так і не повернувся. Олег Бояринцев у січні 2023 року виїхав у відпустку в Польщу, там звільнився і в Україну більше не повертався. Про це повідомив народний Ярослав Железняк.

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«У січні минулого року президент «Енергоатому» Котін підписав 2-тижневу відпустку виконавчому директору по персоналу компанії. З «правом виїзду за кордон», на що сам Котін взагалі-то права не має», – розповів Железняк, навівши копію відповідного наказу.

Депутат уточнив, що йдеться про виконавчого директора з персоналу «Енергоатома» Олега Бояринцева.

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Після того, як Бояринцев виїхав за кордон, вже у відпустці він подав заяву на звільнення.

«І «Енергоатом» звільнив його 15 лютого», – зазначив народний депутат.

«Ще й компенсацію виплатили за відпустку», – додав Железняк.

Раніше повідомлялося, що теща керівника держпідприємства «Енергоатом» Петра Котіна придбала елітну нерухомість та землю під Києвом під час війни, офіційно не маючи на те власних доходів. І тепер у будинку з басейном на території за майже 7 млн грн оселився сам Петро Котін.