Окупанти масово обстріляли Сумщину: є загиблі та поранені

Росіяни скинули вибухівку з дрона на околиці Могриці в Юнаківській громаді Сумської області

29 січня російські загарбники масовано обстріляли прикордонні населені пункти у Сумській області. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування будинків, а також є загиблі. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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За даними ОВА, росіяни за допомогою дронів скинули вибухові пристрої на Юнаківську громаду. В результаті цього загинула одна цивільна особа. Також унаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік .

Окрім цього вдень з мінометів було обстріляно Зноб-Новгородську громаду. В результаті цього загинули три особи, та ще одна була поранена.

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Загалом протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 221 вибух.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Нагадаємо, триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Ворог завдав шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.