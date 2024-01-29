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Окупанти масово обстріляли Сумщину: є загиблі та поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти масово обстріляли Сумщину: є загиблі та поранені
фото ілюстративне

Росіяни скинули вибухівку з дрона на околиці Могриці в Юнаківській громаді Сумської області

29 січня російські загарбники масовано обстріляли прикордонні населені пункти у Сумській області. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування будинків, а також є загиблі. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, росіяни за допомогою дронів скинули вибухові пристрої на Юнаківську громаду. В результаті цього загинула одна цивільна особа. Також унаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік .

Окрім цього вдень з мінометів було обстріляно Зноб-Новгородську громаду. В результаті цього загинули три особи, та ще одна була поранена.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 221 вибух.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Нагадаємо, триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Ворог завдав шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Сумщина обстріл росіяни ворог вибух

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