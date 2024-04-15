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ВМС України оцінили поточний стан російського флоту

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ВМС України оцінили поточний стан російського флоту
В акваторії Чорного моря росіяни мають десять носіїв крилатих ракет
фото з відкритих джерел

З початку війни країна-агресорка втратила третину свого флоту

З початку повномасштабної війни в Україні Чорноморський флот РФ втратив близько третини своїх кораблів, однак окупантів не варто недооцінювати. Про це заявив речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Якщо говорити мовою цифр, то можна казати про третину. Проте важливим є і якісний показник, тож є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких росіяни мають десяток в акваторії Чорного моря», – сказав він.

За словами Плетенчука, не варто недооцінювати російських окупантів і вважати, начебто вони «до кінця війни будуть сидіти й нічого не робити, склавши ласти».

«Вони постійно присутні в акваторії Чорного моря, саме в повітряному просторі. Там постійно працює як винищувальна, так і розвідувальна авіація, і це є реальною проблемою для України», – підкреслив речник ВМС.

Нагадаємо, на момент повномасштабного вторгнення в Україну російський Чорноморський флот нараховував приблизно 80 бойових одиниць. ВМС України повідомили, що серед них 30-35 – це одиниці із «серйозним озброєнням». Тобто великі десантні кораблі, підводні човни, мінні загороджувачі тощо. На сьогодні вже знищено 25 бойових одиниць Чорноморського флоту, а 15 – мають суттєві пошкодження та перебувають на ремонті.

До слова, військовий флот країни-агресорки намагається захистити свої кораблі від атак українських морських дронів, сховавшись у бухті. Вхід до неї окупанти перегородили затопленими баржами, розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Він нагадав, що аналогічну практику росіян щодо затоплення об'єктів можна було побачити 10 років тому під час захоплення Криму, коли загарбники топили власні кораблі для блокування українських суден в бухті.

Як повідомлялося, росіяни вивели з тимчасово окупованого Криму майже весь свій флот, що підтверджується супутниковими знімками за 1 квітня. Згідно з ними, більшість кораблів перебувають у порту, бонові ворота зачинені.

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Теги: ВМС флот РФ Україна окупанти

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