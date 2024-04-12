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Чисельність окупантів перевищує українську армію майже в 10 разів – командувач ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua

Замість однієї бригади командування ЗСУ змушене ставити на ту чи іншу ділянку фронту три

Збройні сили України відчувають брак особового складу, російські загарбники переважають на фронті у майже 10 разів. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль.

«Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких – по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту», – зазначив військовий.

Як зазначив командувач об'єднаних сил ЗСУ, замість однієї бригади змушені ставити на ту чи іншу ділянку фронту три. Своєю ті «додаткові» бригади могли б перебувати в тиловій смузі, де військові мали змогу перепочити, доукомплектуватися, отримати зброю, пройти підготовку, аби замінити ту бригаду або створити ударне угруповання.

«За умов нормальної забезпеченості особовим складом, ці дві додаткові бригади могли б відпочивати й готуватися, або входити в ударне угруповання для подальшого наступу. Але замість цього бригади тримають фронт», – додав він.

Нагадаємо, Росія компенсувала свої важкі втрати у війні проти України, і зробила це швидше, ніж очікувалося.

Як повідомлялося, дефіцит систем протиповітряної оборони став причиною активізації ударів росіянами авіабомбами по прифронтових районах і може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.

До слова, на фронті тривають позиційні бої на кількох напрямках. Російські загарбники нещодавно просунулися поблизу українського плацдарму на лівому березі Херсонської області.

Теги: військові ЗСУ війна окупанти армія

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