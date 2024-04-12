Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Bloomberg: Брехня Путіна вплинула на блокування республіканцями пакету допомоги Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Bloomberg: Брехня Путіна вплинула на блокування республіканцями пакету допомоги Україні
Тактика Путіна, схоже, працює
фото з відкритих джерел

Десятилітня дезінформаційна кампанія Кремля проти США завдала великої шкоди

Армії тролів і ботів під командуванням російського диктатора Володимира Путіна вже багато років ведуть активну інформаційну війну проти США та інших західних демократій. І тактика Путіна, схоже, працює. Свідчення тому — пакет допомоги Києву, який застряг у Конгресі на півроку. Одна з причин затримки, яка щодня коштує українцям життя, полягає в тому, що брехня Путіна вплинула на погляди деяких республіканців у Конгресі — їх небагато, але достатньо, щоб спричинити проблеми, вважає Bloomberg.

Найвпливовішим «корисним ідіотом» (термін, що походить від радянських часів), який висловлює путінські наративи, є, звісно ж, колишній президент Дональд Трамп, який дедалі частіше телефонує і пише прямі вказівки своїм наближеним республіканцям у Конгресі. Виявляти й відкидати дезінформацію з будь-якого джерела — єдиний спосіб протистояти цій загрозі, як показав у 1980-х роках інший республіканець, Рональд Рейган.

Тоді кремлівські машини дезінформації вже активно працювали. У 1983 році КДБ розмістив вигадану історію в податливій і маловідомій газеті третього світу Patriot Magazine у Нью-Делі. Брехня полягала в тому, що уряд США створив вірус СНІДу, щоб вбити чорношкірих американців і геїв.

Рейган пред'явив Михайлу Горбачову цю брехню, і радянський лідер публічно вибачився. Подібність з подіями теперішнього часу у тому, що навіть спростування не завадило мільйонам людей повірити в цю нісенітницю і вірити в неї до тепер. Росія завжди приховує і заперечує свою роль у поширеннні брехні, дозволяючи «корисним ідіотам» у ЗМІ або серед політиків цільового суспільства розповсюджувати її.

Читайте також: CNN: Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні

Рініше повідомлялося, кандидат в президенти США Дональд Трамп розраховує змусити Росію та Україну почати перемовини про припинення бойових дій. Про це йдеться в матеріалі CNN.

За даними видання, багато європейських послів нібито дізналися, що Дональд Трамп хоче просувати ідею «дворівневого НАТО»: щоби країни, які витрачають на оборону менше 2% ВВП, не були захищені 5 статтею НАТО.

Читайте також: Винен лише Трамп? Чому США гальмує допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню

Іноземні дипломати, зазначається в матеріалі, почули план Трампа щодо припинення війни в Україні, він полягає в тому, що Трамп хоче посадити Москву та Київ за стіл переговорів і спонукати їх до домовленості для припинення бойових дій.

Теги: росія Дональд Трамп машини президент вірус блокування путін Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Структура МП в Україні на чолі з митрополитом Онуфрієм – цілком нагадує особу, яка страждає від домашнього насильства
Рятуйте Онуфрія!
28 березня, 18:00
У Самарській області дрони атакували два нафтопереробні заводи РФ (відео)
У Самарській області дрони атакували два нафтопереробні заводи РФ (відео)
16 березня, 07:21
Міноборони працює над механізмом протидії застосування космічної розвідки у війні
Міноборони хоче обмежити супутникову зйомку над Україною
21 березня, 08:27
Усі доповіді були присвячені ліквідації наслідків російського обстрілу
Зеленський провів Ставку: ухвалили кілька закритих рішень
22 березня, 18:27
Зеленський обрав нового керівника Служби зовнішньої розвідки України
Зеленський призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки
26 березня, 15:56
Дональд Трамп може спробувати отримати гроші для оплати своїх зростаючих рахунків від іноземних держав
Трамп може отримувати гроші від Росії – колишній адвокат експрезидента
19 березня, 03:51
Турецький бізнес не може отримати оплату за товари від Росії
Торгівля між Туреччиною та Росією застрягла на мертвій точці – Dünya
28 березня, 14:30
Згурець: Заяви Лукашенка «пов'язані з його давньою традицією петляти, але не втягуватися у бойові дії»
До чого готується Лукашенко? Воєнні експерти оцінили загрозу з півночі
6 квiтня, 10:02
Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині
Розстріл українських військовополонених у Кринках: Київ звернувся в ООН та Червоний Хрест
7 квiтня, 21:28

Події в Україні

Bloomberg: Брехня Путіна вплинула на блокування республіканцями пакету допомоги Україні
Bloomberg: Брехня Путіна вплинула на блокування республіканцями пакету допомоги Україні
Росіяни вдарили по вокзалу в Сумах: «Укрзалізниця» повідомила про наслідки
Росіяни вдарили по вокзалу в Сумах: «Укрзалізниця» повідомила про наслідки
СБУ повідомила про підозру одному із очільників Московської церкви в Україні
СБУ повідомила про підозру одному із очільників Московської церкви в Україні
Експерт розповів про проблеми окупантів на Запорізькій АЕС
Експерт розповів про проблеми окупантів на Запорізькій АЕС
У Сумах пролунали вибухи під час тривоги, є травмовані та руйнування (оновлено)
У Сумах пролунали вибухи під час тривоги, є травмовані та руйнування (оновлено)
Російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в Костянтинівці, є постраждалі
Російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в Костянтинівці, є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
135K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
81K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
32K
Новий закон про мобілізацію. Кому приготуватися
22K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
7734
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua