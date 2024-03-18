Сигнали майбутнього війни

Ключові сигнали для України після виборів у Росії

Сьогодні важливий день, у ньому можуть бути сигнали того, як буде розгортатися ситуація навколо війни. Бо сьогодні світ має відреагувати на путінський фарс під назвою вибори. Отже, є кілька сигналів, і їх зв’язок з майбутнім.

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1. Захід ніяк не реагує на вибори. Це означає, що ситуація, яка зараз збережеться. Нас будуть підтримувати, але очікувати, що путін в один день відмовиться від війни і сам піде додому.

2. Орбан і Фіцо, і можливо Трамп – вітають путіна з перемогою на виборах. Це дуже поганий сигнал. Він покаже, що Захід слабкий, не консолідований. Допомогу ми будемо отримувати з перебоями, стаючи все слабшими, а відповідно є ризик досягнення перемир’я.

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Тут є два підсценарії:

2.1. Орбан, Фіцо і Трамп вітають путіна при мовчанні інших – тоді дивимося вище.

2.2. Байден, Макрон, Сунак – жорстко засуджують результати виборів, на фоні вітань Фіцо, Орбана і Трампа – тоді дивимося сигнал 1.

3. Захід дружньо засуджує вибори і не визнає путіна. Це сигнал продовження війни до повної перемоги України. Оскільки за цих обставин, переговори з невизнаним лідером малоймовірні.

Звісно, що найбільше шансів мають сигнали 2.1 і 1.