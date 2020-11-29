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    Події в Україні

    Внаслідок пожежі на Дніпропетровщині загинуло двоє маленьких дітей

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    Пожежу локалізували о 23:15 та ліквідували о 23:37 - Внаслідок пожежі на Дніпропетровщині загинуло двоє маленьких дітей
    Пожежу локалізували о 23:15 та ліквідували о 23:37
    Фото головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

    Займання виникло у двокімнатній квартирі на останньому поверсі житлового будинку

    На Дніпропетровщині через пожежу загинуло двоє дітей – 2019 та 2016 року народження. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в області.

    «28 листопада о 22:44 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що з однієї з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Перспективній міста Марганець, йде дим», – йдеться у повідомленні.

    Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у двокімнатній квартирі, розташованій на останньому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

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    Внаслідок пожежі на Дніпропетровщині загинуло двоє маленьких дітей
    Внаслідок пожежі на Дніпропетровщині загинуло двоє маленьких дітей
    Фото головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

    «Всередині помешкання перебувала жінка та двоє маленьких дітей. Рятувальники на руках винесли з палаючої оселі хлопчика, 2019 року народження, та дівчинку, 2016 року народження. Мати вийшла самостійно. Постраждалих дітей передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Та на жаль, вони не вижили – діти померли у лікарні», – сказано у повідомленні.

    Зазначається, що пожежу локалізували о 23:15 та ліквідували о 23:37. «Вогнем пошкоджено домашнє майно в коридорі квартири на площі 6 кв. м», – повідомили у пресслужбі.

    Нагадаємо, 28 листопада на ринку Барабашово у Харкові сталася масштабна пожежа.

    Теги: пожежа ДСНС діти рятувальники Дніпропетровщина
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