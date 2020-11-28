На ринку Барабашово у Харкові сталася масштабна пожежа (відео)

Для гасіння пожежі було залучено близько 100 пожежників

У Харкові пожежа на території ТЦ «Барабашово»: пожежу локалізовано, із вогнем борються близько 100 пожежників і 15 відділень рятувальників на автоцистернах. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«28 листопада о 02:39 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території ТЦ «Барабашово» у Харкові. Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної. Загоряння виявила охорона об’єкту. На той момент вогонь встиг охопити зо 2 десятки павільйонів. Вночі вони були зачинені, людей там не було. Охоронці негайно зателефонували на номер «101» та до добровільного протипожежного формування торговельного центру. Прибулі до місця пожежі добровольці подали на гасіння перших пожежний ствол», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що вже за 10 хвилин за підвищеним номером виклику на місце прибули 4 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах. На той момент вогонь вирував вже на площі 1000 кв.м. Керівник гасіння пожежі негайно підвищив рівень складності пожежі до 3-го, а прибулий на місце події штаб пожежогасіння, який прийняв керівництво на себе, – до 4-го.

Загалом у гасінні пожежі беруть участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення. Крім того, працюють 2 автоцистерни навчального підрозділу. Всього задіяні близько 100 осіб особового складу. Рятувальники розгорнули рукавні лінії та подали в осередок пожежі 12 пожежних стволів. Також був організований захист сусідніх павільйонів. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

Зазначається, що вогонь встиг знищити 25 павільйонів.

«Локалізація пожежі відбулась о 04:17. Наразі на місці події продовжують працювати сили ДСНС. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується», – резюмували у ДСНС.