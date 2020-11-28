В пожежі на «Барабашово» вбачають підпал

Поліція почала розслідування надзвичайної пригоди

За фактом пожежі на харківському торгівельному центрі «Барабашово» порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років, - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як повідомлялося раніше, о 2:39 охоронці торгового центру повідомили на номер 101, що горять торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектна. На той момент вогонь встиг охопити близько двох десятків павільйонів. Уночі вони були закриті, людей там не було.

До гасіння пожежі було залучено 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення, 2 автоцистерни навчального підрозділу Національного університету цивільного захисту України та цистерну добровільного протипожежного формування ТЦ "Барабашово".

Загалом було залучено близько 100 людей особового складу. Завдяки діям пожежників, від вогню вдалося врятувати близько 85 павільйонів, що перебувають на майданчику. Але вогонь встиг знищити 21 павільйон.

Локалізація пожежі відбулася о 4:17.