Воїн ЗСУ під шквальним вогнем врятував пораненого товариша (відео)

Український захисник наклав пораненому побратиму джгут та відтягнув у безпечне місце

В мережі з’явилося відео, як боєць ЗСУ під Бахмутом під час обстрілу витягує пораненого товариша.

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На кадрах видно, як палає авто, в якому перебували українські бійці і яке обстріляли окупанти. Троє українських захисників евакуювалися. Один із них отримав поранення, а одяг на ньому зайнявся. Боєць самостійно намагався збити з себе полум'я і відповзти, але через поранення не міг цього зробити.

Один із трьох бійців помітив товариша і під шквальним вогнем, ризикуючи життям, побіг його рятувати. Він надав першу допомогу, наклавши джгут та відтягнув побратима у безпечне місце.

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Кадри зафільмував безпілотник.

«Надання першої допомоги і порятунок свого побратима – є національними особливостями українського воїна. Слава тобі, вояче», – прокоментував голос чоловіка за кадром.

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.