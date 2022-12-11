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ЗСУ розбили групу російських розвідників у районі Бахмута (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ розбили групу російських розвідників у районі Бахмута (відео)
ЗСУ ліквідували ворожу ДРГ у районі Бахмута
фото ілюстративне

За даними український військових, у результаті вогневого ураження ліквідовані щонайменше двоє російських військових

У районі Бахмута на Донеччині бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ розбили диверсійно-розвідувальну групу росіян. Про це повідомила пресслужба ДШВ.

Зазначається, що російські окупанти в районі Бахмута задіяли диверсійно-розвідувальну групу для виявлення системи оборони Українських позицій.

«Однак підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не вийшло – всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем. Принаймні двоє окупантів до своїх вже не повернуться. Це лише підтверджені втрати противника», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 291 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав п’ять авіаційних ударів та здійснив більше 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

Теги: відео втрати окупанти

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