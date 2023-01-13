Як вплине захоплення Соледара на перебіг війни: роз'яснення Держдепу

У Держдепі очікують, що битва продовжиться і обидві сторони продовжуватимуть атакувати та зазнавати втрат

Просування росіян в районі Соледара не допоможуть їм змінити хід війни

Жодні тимчасові успіхи, здобуті Москвою на полі бою на Донбасі не можуть змінити хід війни. Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прайс назвав головною причиною, через яку битва за Соледар потрапила до заголовків найбільших світових ЗМІ, непідтверджені заяви представників Кремля про успішне просування, що здійснюється ціною величезних людських жертв серед окупантів.

«Ми вже давно не чули, щоб російські сили були в змозі принаймні претендувати на додаткове просування, попри великі втрати. Українські сили з їхнім контрнаступом, що розпочався минулого року, були надзвичайно ефективними у зупинці наступу, вони відтіснили російські війська, відвоювали тисячі квадратних миль території», – зазначив політик.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Держдепі очікують, що битва продовжиться і що обидві сторони продовжуватимуть атакувати та зазнавати втрат.

«Але жодні додаткові успіхи Росії, навіть ті, за які доводиться платити такими великими втратами, особовим складом і технікою, ніколи не зможуть змінити хід війни. Жодне тактичне просування не зможе виправити стратегічну невдачу, з якою зіткнувся президент Путін», – додав преставник Держдепу.

Нагадаємо, що за даними ISW, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі.

До цього, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що під час боїв під Бахмутом та Соледаром російські війська втрачають десятки тисяч солдатів, на цьому напрямку вони втрати не рахують.