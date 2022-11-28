Воїни ССО показали, як знищують російську піхоту дронами (відео)

Спроби перечекати атаку ЗСУ в укриттях росіянам на користь не ідуть

Українські захисники показали філігранне знищення ворожої піхоти. Відповідне відео опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Оператори ССО України безперестанку зищують ворога на зайнятих ним позиціях не лише за допомогою класичних вогневих засобів, а й використовуючи БПЛА. Як видно на відео, спроби перечекати обстріли в укриттях росіянам на користь не ідуть. Кара з небес дістає кожного, хто посягає на волю українців», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 27 листопада, Збройні сили України знищили три ворожі склади з боєприпасами на півдні України. Склади знищено у Скадовському, Херсонському районах на Херсонщині та у Василівському районі під Запоріжжям. Крім того, у Скадовську підтвердилося знищення ворожого командного пункту.

До слова, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.