П'ять областей України частково знеструмлено через обстріли РФ – Міненерго

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Енергетики працюють над відновленням пошкоджених енергообʼєктів
фото: ДТЕК (ілюстративне)

У деяких регіонах прогнозується застосування графіків відключень світла у вечірні години

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Як зазначає пресслужба відомства, там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже працюють над відновленням. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити оселі українців, соціальну інфраструктуру та підприємства.

«У деяких регіонах прогнозується застосування графіків погодинних відключень у вечірні години пікового споживання. Також протягом дня у частині регіонів діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, завтра, 10 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

До слова, столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.

Теги: відключення світла обстріл електроенергія енергетика Міненерго

