У Нацгвардії зʼявляться полки безпілотних систем та ППО

Ігор Клименко заявив, що корпусна реформа у структурі Сил оборони показує свою ефективність під час бойових операцій

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про формування у складі Національної гвардії полків безпілотних систем та окремого полку прикриття повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника МВС.

«Сьогодні підписав наказ про формування у складі корпусів Національної гвардії України: полків безпілотних систем; штурмових полків; окремого полку прикриття повітряного простору», – зазначив він.

За словами Клименка, головною метою такого кроку є посиленням спроможностей підрозділів на полі бою, масштабування застосування сучасних технологій та підвищення ефективності протидії повітряним загрозам.

Міністр нагадав, що значна частина підрозділів системи МВС безпосередньо виконує бойові завдання на фронті. За його словами, керівництво постійно аналізує їхнє застосування, зміну характеру бойових дій та досвід війни, щоб підвищувати ефективність.

«Такий підхід уже дав результат. Зокрема, корпусна реформа у структурі Сил оборони, проведена минулого року, показує свою ефективність під час бойових операцій», – пояснив урядовець.

Глава МВС запевнив, що міністерство і надалі масштабуватиме бойовий досвід і технологічні рішення, щоб зберегти життя українських воїнів і підвищити результативність виконання бойових завдань.

Як повідомлялося, Збройні сили України перейшли до другого етапу формування корпусної системи. Ключова мета такого перегрупування – щоб корпуси отримали власні комплекти військ у визначених смугах відповідальності.

До слова, Національна гвардія посилює захист і охорону Чорнобильської АЕС та зони відчуження, а також поглиблює взаємодію з підрозділами Сил оборони для забезпечення безпеки.