Дніпропетровська область майже повністю вільна від окупантів – Генштаб

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Сили оборони відбивають противника
фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України проводять наступальну операцію на півдні 

Сили оборони України під час масштабної наступальної операції на півдні досягли стратегічного успіху: майже вся територія Дніпропетровщини очищена від російських окупантів. Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко, інформує «Главком».

За словами генерала, українські підрозділи впевнено витискають ворога, відновлюючи контроль над раніше захопленими громадами. Завдяки злагодженим діям піхоти, артилерії та авіації, Збройним Силам України вдалося зламати лінію оборони противника на межі областей.

«Уже звільнено понад 400 квадратних кілометрів нашої території. На дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від ворожих осіб, що туди просочилися. Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області», – розповів він.

За словами генерал-майора Олександра Комаренка, залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. 

При цьому він додав, що завдяки активним діям у лютому маємо позитивну динаміку – звільнено більше території, ніж втрачено.

«Їхнє керівництво ж постійно розповідає, що їм потрібен весь Донбас і буферна зона. Їхня мета полягала у створенні буферної зони у Дніпропетровській області –такий у них був намір, задум», – додав Комаренко.

«Главком» писав, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про відновлення контролю над більшою площею української землі. Він зазначив, що не все дається легко, але Збройні Сили України тримають удар, нарощують спроможності, аналізують помилки та працюють над їх виправленням. Також, за словами головнокомандувача, засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей.

Як повідомлялося, Сили оборони України на півдні повернули під свій контроль до 435 квадратних кілометрів території. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що даний напрямок фронту залишається «складним», але зараз всі знаходяться «в більшому позитиві», ніж це було у кінці 2025 року.

Теги: ЗСУ війна Генштаб Дніпропетровщина наступ

