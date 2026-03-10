Головна Країна Події в Україні
Посилення оборони Донеччини. Сирський ухвалив рішення

Ростислав Вонс
На Донеччині головком відвідав частини та підрозділи Сил оборони, які воюють на найгарячіших напрямках
фото: Олександр Сирський

За словами генерала, українські підрозділи послідовно знижують бойовий потенціал російських військ, зриваючи їхні наступальні плани

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які щоденно виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту в Донецькій області. Генерал повідомив, що схвалив рішення з посилення стійкості оборони і покращення логістики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головкома.

Сирський розповів, що працював у частинах і підрозділах Сил оборони на Донеччині. «Безпосередньо на місцях вивчив особливості бойових дій на даний ділянці фронту, обговорив актуальні питання виконання бойових завдань, рівень забезпечення наших підрозділів», – каже він.

За словами генерала, особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття «переднього краю» розмивається, і на багатьох ділянках обопільні «зони інфільтрації» для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 км.

«Попри постійні спроби противника просочуватися вглиб наших порядків, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту – проводять власні активні наступальні дії», – підкреслив генерал.

Як заявив Сирський, росіяни зазнають значних, подекуди критичних втрат у живій силі та техніці. Українські підрозділи ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, послідовно знижуючи бойовий потенціал російських військ, зриваючи їх наступальні плани.

Нагадаємо, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.

До слова, Кремль змінив підхід до набору іноземців у російську армію для участі у війні проти України. Вербування тепер здійснюється на системній основі. Якщо раніше йшлося переважно про напівлегальні схеми та неофіційні канали – закриті групи у месенджерах, підставні компанії, посередники із працевлаштування тощо, то тепер дедалі частіше роль рекрутингових центрів виконують дипломатичні та культурні представництва РФ на континенті.

