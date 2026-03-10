Контратаки Сил оборони на півдні можуть зірвати весняний наступ Росії – ISW

За даними аналітиків, дії українських військ створюють тактичні, оперативні та стратегічні наслідки, які можуть зірвати плани ворога

Захисники контратакують на напрямках Олександрівки, Гуляйполя та в західній частині Запорізької області

Успішні контратаки Збройних сил України на південному фронті здатні зірвати майбутній план наступу Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають фахівці, Сили оборони України активізували контратаки не лише на напрямках Олександрівки та Гуляйполя, а й у західній частині Запорізької області. «Ці контратаки створюють тактичні, оперативні та стратегічні наслідки, які можуть зірвати план наступальної кампанії Росії на весну-літо 2026 року», – йдеться у статті.

ISW повідомляє, що російське командування, ймовірно, розраховувало на поступове просування своїх військ у районі Гуляйполя. За цим задумом, наступ мав доповнити атаки поблизу Оріхова, що дало б змогу російським силам просуватися до міста одночасно зі сходу та заходу. У перспективі це могло відкрити шлях для подальшого просування російських військ у напрямку Запоріжжя. Однак через активні дії українських сил ситуація на півдні для російських військ ускладнилася.

Аналітики наголошують, що на початку березня армія РФ стикається з набагато складнішою бойовою обстановкою, ніж на початку 2026 року. Крім того, українські контратаки на напрямках Олександрівки, Гуляйполя та в інших районах Запорізької області мають стратегічний ефект і на інших ділянках фронту. Ці дії демонструють обмеженість ресурсів і структури російських сил в Україні.

Нагадаємо, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.

До слова, Кремль змінив підхід до набору іноземців у російську армію для участі у війні проти України. Вербування тепер здійснюється на системній основі. Якщо раніше йшлося переважно про напівлегальні схеми та неофіційні канали – закриті групи у месенджерах, підставні компанії, посередники із працевлаштування тощо, то тепер дедалі частіше роль рекрутингових центрів виконують дипломатичні та культурні представництва РФ на континенті.