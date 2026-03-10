Головна Країна Події в Україні
Буферна зона на 20 км: генерал Драпатий розповів про нові апетити окупантів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Буферна зона на 20 км: генерал Драпатий розповів про нові апетити окупантів
Командувач Угруповання обʼєднаних сил Михайло Драпатий
фото: Генштаб ЗСУ

Росія хоче створити 20 кілометрову буферну зону вздовж кордону двох областей

Російське військове командування не полишає спроб створити так звану «санітарну зону» вздовж українського кордону. Окупанти прагнуть зайти вглиб території Сумської та Харківської областей на відстань до 20 кілометрів, щоб убезпечити свої логістичні вузли та обмежити дії української армії. Про це заявив заявив командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий, інформує «Главком».

За словами Драпатого, росіяни займають усе нові й нові прикордонні села на Сумщині. Зокрема, в тих місцях, де навіть не проходить фронт. Мовою військових – це «тактичні відволікаючі дії».

«Не можна сказати, що це «другорядний фронт» або «фронт для відтягування наших сил», ні, просто в кожного російського угруповання є свої завдання. В угруповання «Сєвєр», яке стоїть навпроти нас на Сумщині та Харківщині – це буферна зона або, як вони самі це називають, «зона впливу», – заявив Драпатий.

При цьому командувач заявив, що «усього в нас є 12 ідентифікованих ділянок, на яких противник – силами від штурмової роти до, можливо, батальйону, буде намагатися розширити свою зону контролю».

«Це буде напрямок Краснопільський, Великописарівський, Золочівський», – сказав Драпатий. 

«Главком» писав, що українські підрозділи послідовно знижують бойовий потенціал російських військ, зриваючи їхні наступальні плани. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які щоденно виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту в Донецькій області. Генерал повідомив, що схвалив рішення з посилення стійкості оборони і покращення логістики. 

За словами генерала, особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття «переднього краю» розмивається, і на багатьох ділянках обопільні «зони інфільтрації» для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 км.

Нагадаємо, уперше із 2024 року українська армія за місяць відновила контроль над більшою частиною території, аніж за той самий час захопив ворог.

Теги: війна ворог Сумщина Харківщина Михайло Драпатий

