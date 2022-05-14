Українські баскетболісти стали чемпіонами Дефлімпіади
Ця перемога стала історичною для українських баскетболістів
Українські баскетболісти стали чемпіонами Дефлімпіади-2021 – спортивних змагань для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі. Про це повідомляє Національний комітет спорту людей з інвалідністю/Національний паралімпійський комітет України.
У фінальному матчі «синьо-жовті» перемогли команду США з рахунком 91:66.
Ця перемога стала історичною для українських баскетболістів. Раніше наша збірна ще ніколи не ставала чемпіоном Дефлімпійських ігор у цьому виді спорту.
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Після завершення матчу українська команда вийшла на центр баскетбольного майданчика та розгорнула синьо-жовті прапори з написами «Stop war» («Зупиніть війну») та «Save Azovstal» («Врятуйте «Азовсталь»).
Нагадаємо, 13-річна українка присвятила ЗСУ перемогу на міжнародному турнірі з боксу.