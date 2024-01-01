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Ворог атакує Україну: в двох містах пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворог атакує Україну: в двох містах пролунали вибухи
фото ілюстративне

У декількох областях України триває повітряна тривога через загрозу ударних дронів

У ніч на 1 січня ворог атакує українські міста. В Одесі та Дніпрі лунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Як зазначається, вибухи пролунали в передмісті Дніпра. 

В Одесі, за інформацією місцевих, працює протиповітряна оборона.

Зазначимо, в декількох областях триває повітряна тривога через загрозу ударних безілотників.

Повітряні сили повідомили про кілька груп «шахедів» зі сходу та заходу на Дніпро та з Миколаївщини у напрямку Одеси.

Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетних ударів по Покровську Донецької області ввечері 31 грудня. Внаслідок обстрілу отримала поранення дитина.

Росіяни 31 грудня вдарили по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. Через обстріл 14-річний хлопчик загинув на місці.

Як повідомлялося, окупанти атакували Кіровоградщину: пошкоджені зерносховища та електропередачі.

До того ж ворог атакував Дніпропетровщину. Постраждали двоє чоловіків і жінка.

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Теги: ворог вибух

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