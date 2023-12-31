В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!
У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про запуск «Шахедів».
Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!
Карта повітряних тривог зараз виглядає так:
Нагадаємо, триває 676-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень.
Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.
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